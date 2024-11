Kalulu-Milan, storia finita: "Capitolo chiuso, è rimasto deluso dai rossoneri"

Non ci sarà il Milan nel futuro di Pierre Kalulu, il fratello Aldo è certo: "La storia è finita, lui non voleva lasciare Milano".

Milan-Juventus è una gara particolare per mille motivi: in primis per l'aspetto storico e prestigioso del nostro calcio, ma anche per gli intrecci di mercato venutisi a creare tra questi due grandi club nel corso degli anni.

Uno di questi è quello che ha permesso a Pierre Kalulu di cambiare aria in estate, trasferendosi da Milano a Torino in prestito oneroso con diritto di riscatto: che i bianconeri, alla luce dell'ottimo rendimento offerto dal francese, sembrano intenzionati a esercitare nel prossimo futuro.

Separazione dal Milan che è da leggere come una sorta di addio, senza alcuna possibilità di ritorno: è questo il pensiero di Aldo Kalulu, fratello di Pierre, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' a poche ore dal match di San Siro.