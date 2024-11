Kalulu ritrova il Milan, dallo scudetto a sorpresa fino alla cessione: la storia del difensore in rossonero

Milan-Juventus sarà una partita speciale per Kalulu: il francese è ancora di proprietà del club rossonero ma il futuro sembra scritto.

Se da una parte ci sarà Alvaro Morata come ex, dall'altra ecco Pierre Kalulu, che a differenza dello spagnolo, affronterà per la prima volta la sua "vecchia" squadra. A dire il vero, il francese non può essere considerato ancora a tutti gli effetti un vero ex visto che si è trasferito alla Juventus in prestito e resta di proprietà del Milan anche se saranno i bianconeri a decidere il suo futuro e tutto porta a pensare alla permanenza a Torino anche dopo questa stagione.

In ogni caso, sarà una notte particolare per Kalulu, che fino a tre mesi fa si trovata a Milano. E la prima sfida contro i rossoneri sarà proprio davanti ai suoi vecchi tifosi, a San Siro.

La cessione del giocatore ha fatto discutere in questa prima parte di stagione. Ma perché il Milan lo ha lasciato partire? Ripercorriamo la storia di Kalulu in rossonero, dallo scudetto alla separazione.