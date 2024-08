Kalulu cambia idea: ha accettato la Juventus

Dietrofront di Kalulu, che ha detto 'sì' alla Juventus dopo un primo rifiuto: il difensore lascerà il Milan in prestito con diritto di riscatto.

Nuovo colpo di scena nella trattativa tra Juventus e Milan per il trasferimento in bianconero di Pierre Kalulu, il profilo individuato da Giuntoli per dare manforte alla retroguardia di Thiago Motta.

Dal pessimismo delle scorse ore si è improvvisamente passati a una fumata bianca che, a meno di ulteriori imprevisti, arriverà.

Kalulu, ormai corpo estraneo al progetto rossonero, si appresta così a viaggiare alla volta di Torino per dare il via a una nuova tappa della carriera.