Kalulu, Atalanta o Juventus? L'inserimento per strapparlo al Milan, si apre una nuova possibilità

Non c'è solo la Juventus su Kalulu, ma bensì un'Atalanta che dopo Retegui e Brescianini duella ancora una volta con le altre big di Serie A.

Pierre Kalulu è diventato protagonista del mercato all'improvviso. Dopo settimane di nulla, in cui il francese sembrava deciso a rimanere con Fonseca per una nuova stagione in maglia Milan, le pretendenti si sono scatenate. Prima la Juventus, vicina ma non prossima la suo acquisto, e ora l'Atalanta.

Se l'interesse della Juventus è arrivato da un giorno all'altro sulla bocca di tutti, anche quello dell'Atalanta per Kalulu è praticamente nuovissimo, non rimasto sopito a lungo.

Come riporta SOS Fanta, infatti, l'Atalanta è tornata ad informarsi su Kalulu, provando a a capire se ci sono margini per un possibile inserimento. Attualmente il difensore non ha ancora dato una risposta chiara alla Juventus, che intanto sta chiudendo gli arrivi di Koopmeiners e Nico Gonzalez per le altre zone del campo.