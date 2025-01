Come la Juventus può arrivare a Zirkzee: la formula per acquistarlo a gennaio, cosa chiede il Manchester United

La Juventus cerca un colpo in attacco, Zirkzee è in cima alla lista e ci sono stati già dei contatti con l'entourage.

Sarà un mercato da protagonista per la Juventus, che deve muoversi su più fronti in questa sessione invernale. Il club bianconero infatti è alla ricerca di due giocatori da aggiungere in difesa ma non solo.

Nell'idea della Juve c'è la volontà di rinforzare anche il reparto offensivo, a prescindere dall'eventuale rientro di Arek Milik. Uno dei nomi più caldi e che i bianconeri monitorano da tempo è quello di Joshua Zirkzee, che Thiago Motta lo conosce bene avendolo allenato a Bologna nella scorsa stagione.

Ci sono stati dei contatti tra la Juve e l'entourage del giocatore; l'attaccante sembra sempre più fuori dal Manchester United dopo le ultime settimane. I Red Devils sono disposti a lasciar partire Zirkzee. I dettagli dell'operazione e come la Juve può arrivare al giocatore.