Juventus Women-Bayern dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni della sfida di Champions League femminile

La Juve ospita il Bayern nella fase a gironi della Women’s Champions League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La Juventus Women torna a concentrarsi sulla Champions League e lo fa sapendo che ad attenderla c’è una sfida molto importante: quella valida per la seconda giornata della fase a gironi contro il Bayern Monaco.

Una cara che mette in palio punti fondamentali per l’approdo alla fase successiva del torneo, visto che entrambe le compagini comandano attualmente il Gruppo C con 3 punti messi in cascina.

La Juventus, dopo aver superato lo scoglio PSG (doppia vittoria) nelle qualificazioni, ha esordito nel tabellone principale del torneo battendo il trasferta il Valerenga per 1-0 grazie ad una rete siglata da Cantore.

Ancora meglio hanno fatto le tedesche che nella prima giornata hanno sconfitto l’Arsenal con un netto 5-2, ma che sono anche reduci dalla prima sconfitta patita in stagione: quella in campionato contro il Wolfsburg (battuto a fine agosto in Supercoppa).

Le bianconere potranno contare sul fattore casa: nelle ultime dieci partite interne di Women’s Champions League, ne hanno vinte sette e pareggiate tre.

In questa pagina tutte le informazioni su Juventus Women-Bayern: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.