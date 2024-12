Juventus-Venezia dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Juventus e Venezia si sfidano nella sedicesima giornata di Serie A: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

La

Juventus

ospita il

Venezia

nella sedicesima giornata del campionato di

Serie A

.







Dopo la splendida vittoria in Champions League, i bianconeri vogliono tornare a vincere anche in campionato a più di un mese dall'ultimo successo, risalente al Derby col Torino del 9 novembre. Da quel giorno in Serie A sono arrivati tre pareggi di fila contro Milan, Lecce e Bologna. Risultati che relegano la squadra di Thiago Motta al sesto posto in classifica a -7 dalla vetta.







A Torino arriva il Venezia di Di Francesco, attualmente ultimo in classifica, e che nell'ultimo turno ha strappato un pareggio per 2-2 sul campo, utile per stoppare la recente striscia negativa.







L'ultimo confronto in Serie A tra le due squadre risale al 1° maggio 2022 quando la Juventus - allora allenata da Massimiliano Allegri - si impose 2-1 allo Stadium grazie alla doppietta di Leonardo Bonucci.







Tutto su Juventus-Venezia: dalle formazioni della partita, a dove vederla in tv e in diretta streaming.