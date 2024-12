Juventus vs Venezia

L'infermeria della Juventus si sta finalmente svuotando, chi recupera Thiago Motta per l'anticipo contro il Venezia.

Archiviata la bella vittoria contro il Manchester City, la Juventus deve ritrovare il successo anche in campionato.

Sabato sera allo 'Stadium' però arriva il Venezia che ha assolutamente bisogno di punti in chiave salvezza. Un avversario da non sottovalutare per i bianconeri.

Thiago Motta, intanto, conta di recuperare qualche altro giocatore in vista dell'anticipo della sedicesima giornata.