Yildiz Juventus Udinese Serie AGetty Images
Francesco Schirru

Juventus-Udinese pari al 90', cosa succede? Coppa Italia, il regolamento stasera in caso di 0-0, 1-1 o 2-2

Ottavi di Coppa Italia, supplementari o rigori in caso di parità? Come funzionano gli ottavi del torneo 2025/2026 al via il 2 dicembre con Juventus-Udinese, di scena a Torino in gara unica.

La Coppa Italia è tornata. Questa sera, martedì 2 dicembre, si giocano gli ottavi del torneo 2025/2026, con due squadre bianconere a dare il via alla 'fase delle big': la Juventus ospita l'Udinese, si gioca alle ore 21:00.

Prevista in gara unica, la partita tra Juventus e Udinese dovrà avere una vincitrice: il pareggio non è ammesso, considerando che negli ottavi, così in quasi tutte le fasi della Coppa Italia non è previsto un match di ritorno.

Dunque, cosa succede in caso di eventuale 0-0, 1-1, 2-2 e via dicendo al 90'?

  • SUPPLEMENTARI O RIGORI IN JUVE-UDINESE?

    I supplementari non sono previsti, qualora Juventus-Udinese si chiuda sullo 0-0 o qualsiasi risultato di pareggio al termine dei due tempi regolamentari.

    In caso di 1-1, 2-2 e 3-3, infatti, si tireranno subito i calci di rigore, saltando i due vecchi tempi supplementari da 15 minuti.

    La Juventus scende in campo per la prima volta nell'attuale Coppa Italia, mentre per l'Udinese si tratta della terza partita dopo aver superato Carrarese (2-0) e Palermo (2-1).

  • NIENTE SUPPLEMENTARI, IL MOTIVO

    Per quale motivo i supplementari non sono previsti? Dalla stagione 2024/2025 la Lega Serie A ha scelto di eliminare i due tempi extra da 15 minuti ciascuno per evitare che gli atleti giochino ulteriormente, in un calendario fitto e con gare ogni tre giorni.

    Oltre al discorso del carico eccessivo sui giocatori, si è deciso di adottare subito i rigori per provare a spettacolarizzare maggiormente le partite di Coppa Italia.

  • SUPPLEMENTARI IN SEMIFINALE

    Così come negli ottavi, neanche nei quarti ci saranno i supplementari, ma direttamente i rigori in caso di parità al 90'. 

    Il discorso cambia esclusivamente per le semifinali e nello specifico per la partita di ritorno: in caso di parità di reti tra le due gare, nell'unica fase andata/ritorno del torneo 2025/2026, si giocheranno i due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno ed eventualmente i rigori per decidere le due finaliste.

    Il Bologna ha vinto l'ultima edizione del torneo battendo il Milan in finale.

  • IL TABELLONE DI COPPA ITALIA

    Bologna/Parma vs Lazio/Milan 

    Atalanta/Genoa vs Juventus/Udinese

    Inter/Venezia vs Roma/Torino

    Napoli/Cagliari vs Fiorentina/Como

