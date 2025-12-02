Juventus-Udinese pari al 90', cosa succede? Coppa Italia, il regolamento stasera in caso di 0-0, 1-1 o 2-2

La Coppa Italia è tornata. Questa sera, martedì 2 dicembre, si giocano gli ottavi del torneo 2025/2026, con due squadre bianconere a dare il via alla 'fase delle big': la Juventus ospita l'Udinese, si gioca alle ore 21:00.

Prevista in gara unica, la partita tra Juventus e Udinese dovrà avere una vincitrice: il pareggio non è ammesso, considerando che negli ottavi, così in quasi tutte le fasi della Coppa Italia non è previsto un match di ritorno.

Dunque, cosa succede in caso di eventuale 0-0, 1-1, 2-2 e via dicendo al 90'?