Juventus-Torino da sogno per Yildiz: goal e linguaccia nel giorno del 50° compleanno di Del Piero

Primo goal in un Derby della Mole per Kenan Yildiz: esultanza con linguaccia nel giorno in cui Alessandro Del Piero festeggia i 50 anni.

Doveva essere il suo derby e così, effettivamente, è stato: almeno in parte, visto che il goal di Kenan Yildiz è servito alla Juventus per chiudere una pratica avviata dall'1-0 di Timothy Weah nel primo tempo. Poco male per il turco, giunto alla quarta marcatura stagionale: la terza in campionato, dopo la provvidenziale doppietta in un altro derby, quello d'Italia contro l'Inter. Per Yildiz un'ulteriore tappa all'interno del processo di crescita, proprio in concomitanza col 50° compleanno di un altro numero 10 bianconero come Alessandro Del Piero. L'articolo prosegue qui sotto