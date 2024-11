Juventus vs Torino

Annullato il 2-0 di Weah in Juventus-Torino: punito un tocco col braccio prima del tiro vincente dello statunitense.

Il sabato del 12° turno di Serie A si chiude col Derby della Mole tra la Juventus di Thiago Motta e il Torino di Paolo Vanoli.

Un match sempre sentito, che i granata non vincono addirittura dal 26 aprile 2015, giorno del 2-1 in rimonta firmato da Darmian e Quagliarella in risposta al vantaggio bianconero di Pirlo.

Di seguito gli episodi da moviola della stracittadina dell'Allianz Stadium.