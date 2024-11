Juventus-Torino 2-0, pagelle e tabellino: Cambiaso concede il bis, Weah da record, Yildiz omaggia Del Piero

Con un goal per tempo la Juventus si aggiudica il derby e resta agganciata a Inter e Napoli: Torino ko sotto ai colpi di Weah e Yildiz.

Weah supera il record personale di goal stagionali (4 in totale fin qui), Yildiz fa bis: statunitense e turco, così, regalano alla Juventus l’ennesimo successo all’ombra della Mole Antonelliana.



Senza cuore e senza idee: il Torino arriva all’Allianz Stadium e fin da subito abdica al ruolo di avversaria della Juventus nel Derby per vestire i panni di sparring partner. Passano 6 minuti di gioco e la squadra di Thiago Motta mette 3 volte il pallone nel mezzo dell’area granata: un po’ il tempismo sbagliato, un po’ un erroraccio di Vlahovic e la partita resta sullo 0-0. Almeno per altri dieci minuti, almeno fino a quando non sale in cattedra Andrea Cambiaso.

L’esterno lo rifà, come contro il Lille spacca la partita e la difesa avversaria: questa volta sono i giocatori di Vanoli a dover osservare impotenti la corsa di Cambiaso che arriva fino a sfidare Milinkovic-Savic; tiro deviato, arriva Weah che segna l’1 a 0.



Serve, eccome, l’intervallo al Torino. La squadra di Vanoli riorganizza le idee ma, soprattutto, tira fuori l’anima e dà il senso di essere una squadra. Nella ripresa, infatti, i granata tengono il pallino del gioco e approfittano di una Juve che sembra quasi avere ancora i segni del cuscino sulla faccia, dopo l’intervallo. Non fioccano occasioni, Perin non è chiamato a fare gli straordinari, ma il Toro attacca e un po’ di ansia la mette alla retroguardia di Thiago Motta.

Almeno fino all’84’: Conceicao appena entrato scombina le carte e mette un pallone perfetto per Yildiz. Goal di testa e linguaccia: tanti auguri Alex Del Piero, dall’alunno e dalla Curva Sud che glielo ha cantato durante il match.