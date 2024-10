Juventus-Stoccarda dove vederla: Sky, NOW, Amazon Prime o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Juventus vs VfB Stoccarda

Terza giornata di Champions League per la Juventus che affronterà all'Allianz Stadium lo Stoccarda. Le informazioni sul match.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Dopo il match di campionato contro la Lazio, la Juventus prosegue il proprio cammino in Champions League, con l'obiettivo rimanere a punteggio pieno dopo tre giornate.

All'Allianz Stadium arriva lo Stoccarda che nelle prime due gare europee ha pareggiato con ha pareggiato con Sparta Praga e perso 3-1 contro il Real Madrid.

I bianconeri invece hanno superato in casa il PSV per 3-1 e poi conquistato una grande vittoria in trasferta con il Lipsia.

La Juve è ancora alle prese con diversi infortunati. Di seguito le probabili formazioni della partita.