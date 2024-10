Juventus-Stoccarda 0-1, pagelle e tabellino: stecca Danilo, Perin non basta, Tourè sì

Un goal di El Bilal Touré punisce una Juve ridotta in 10 dall'espulsione di Danilo: un super Perin (rigore parato) non basta, bianconeri ko in casa.

La Juventus delude e mette in scena la peggior prestazione stagionale di fronte ad uno Stoccarda che non ha nulla da perdere e arriva indemoniato allo Stadium.



La calma serafica con cui si è presentato in conferenza stampa si trasforma in pura adrenalina, negli occhi di Mattia Perin. Quella che serve per andare a parare il rigore di Millot. Peccato non basti perché al 90’ è l’ex Atalanta Tourè a bucare la difesa della Juventus e garantire la meritata vittoria allo Stoccarda.



È il 30’ del primo tempo, Fagioli trotta palla al piede, alza lo sguardo: alla sua destra Conceicao e Savona si pestano i piedi sulla stessa zolla e nessuno dei due accelera. Il centrocampista platealmente alza le braccia, frustrato: ecco, questa è l’istantanea della partita della Juventus.



Lato Stoccarda, invece, i tedeschi raccolgono un album di occasioni: su tutte, il palo di Demirovic al 28’ che sfrutta una dormita generale della retroguardia bianconera e poi il colpo di testa di Undav su cui vola Perin. Ed è ancora Perin protagonista nel secondo tempo, con il rigore parato su Millot.



Ma non basta, perché la diga bianconera cede al 90’: serpentina di El Bilal Tourè che si fa gioco della retroguardia della Juventus e scarica in rete il goal della vittoria per lo Stoccarda.