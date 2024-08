Juventus-Roma dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Juventus vs Roma

Primo big match della stagione per la Juventus che ospita la Roma nel 3° turno di Serie A: le info su formazioni e diretta tv e streaming.

Partenza sprint per la Juventus in questa nuova Serie A: battuti sia il Come che il Verona, entrambi col risultato di 3-0.

I bianconeri sono l'unica squadra a punteggio pieno dopo due giornate, con cinque lunghezze di vantaggio sulla Roma che sarà la prossima avversaria all'Allianz Stadium.

Dopo aver pareggiato per 0-0 a Cagliari nel primo turno, i giallorossi sono stati sconfitti a sorpresa dall'Empoli all'Olimpico: inutile la rete nel finale di Shomurodov, arrivata dopo i sigilli di Gyasi e Colombo (su calcio di rigore).

Di seguito tutte le informazioni per rimanere aggiornati su Juventus-Roma: dalle formazioni alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.