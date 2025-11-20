"Rivoluzione" rimandata per la Juventus? Spalletti ritrova tutti i Nazionali, modulo e Vlahovic: le prove verso la Fiorentina

L'altro interrogativo in casa Juventus è relativo alle condizioni di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo ha accusato un affaticamento all'adduttore in Nazionale e non ha giocato la seconda partita rientrando a Torino per svolgere terapie.

Vlahovic nell'ultimo allenamento di mercoledì si è allenato a parte, oggi invece ha svolto parte della seduta assieme al resto del gruppo: a meno di sorprese, di conseguenza, Spalletti lo avrà nella trasferta con la Fiorentina, gara in cui tra l'altro è ex. Da capire se dal primo minuto o, più probabilmente, facendolo partire dalla panchina.