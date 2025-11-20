"Rivoluzione" rimandata per la Juventus? Spalletti ritrova tutti i Nazionali, modulo e Vlahovic: le prove verso la Fiorentina

Quando mancano ormai solo due giorni a Fiorentina-Juventus, Luciano Spalletti avrà finalmente tutta la squadra a disposizione dopo gli impegni delle Nazionali. Tutta ovviamente tranne i giocatori infortunati come Bremer, Cabal e Rugani, quest'ultimo che si è fermato nell'allenamento di martedì e dovrà stare fuori per qualche settimana.
L'ex commissario tecnico avrà quindi un quadro più completo della situazione verso il prossimo match e valuterà la condizione degli ultimi bianconeri ad aver fatto ritorno a Torino.
Così come potrà anche testare la squadra per la Fiorentina. Sarà già "rivoluzione" o ancora no?