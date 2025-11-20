Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Spalletti gfxGOAL
Andrea Ajello

"Rivoluzione" rimandata per la Juventus? Spalletti ritrova tutti i Nazionali, modulo e Vlahovic: le prove verso la Fiorentina

Oggi rientrano alla Continassa anche gli ultimi giocatori impegnati con le Nazionali, da Yildiz a David. Spalletti testerà la squadra che scenderà in campo contro la Fiorentina.

Pubblicità

Quando mancano ormai solo due giorni a Fiorentina-Juventus, Luciano Spalletti avrà finalmente tutta la squadra a disposizione dopo gli impegni delle Nazionali. Tutta ovviamente tranne i giocatori infortunati come Bremer, Cabal e Rugani, quest'ultimo che si è fermato nell'allenamento di martedì e dovrà stare fuori per qualche settimana. 


L'ex commissario tecnico avrà quindi un quadro più completo della situazione verso il prossimo match e valuterà la condizione degli ultimi bianconeri ad aver fatto ritorno a Torino.

Così come potrà anche testare la squadra per la Fiorentina. Sarà già "rivoluzione" o ancora no?

  • CHI TORNA OGGI AD ALLENARSI

    Già martedì Spalletti aveva ritrovato diversi giocatori che avevano lasciato Torino per rispondere alla chiamata della Nazionale come i due italiani Cambiaso e Locatelli ma anche Conceicao, Thuram e Kostic. 

    Oggi invece sarà il turno di Yildiz, Zhegrova, Openda e David. Gran parte del reparto offensivo quindi, con cui il tecnico non ha potuto lavorare in questa sosta considerando anche l'indisponibilità di Vlahovic. 

    • Pubblicità

  • IL REBUS SUL MODULO

    Il vero punto di domanda verso Fiorentina-Juventus per i bianconeri è quello relativo al cambio di sistema tattico. Spalletti ha aperto infatti ad un nuovo vestito per la squadra; non più difesa a tre ma a quattro. Un 4-3-3 con possibili variazioni al 4-2-3-1 o al 4-3-1-2, a seconda degli interpreti e delle richieste dell'allenatore.

    Se non sembra in dubbio che la Juventus subirà questi cambiamenti nel corso della stagione, la questione è capire quando accadrà. Subito a Firenze? Non è da escludere soprattutto perché comunque Spalletti ha  potuto lavorare con più calma con praticamente tutta la difesa in questi giorni. I prossimi due allenamenti daranno al tecnico la risposta definitiva. 

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • VLAHOVIC RECUPERA?

    L'altro interrogativo in casa Juventus è relativo alle condizioni di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo ha accusato un affaticamento all'adduttore in Nazionale e non ha giocato la seconda partita rientrando a Torino per svolgere terapie.

    Vlahovic nell'ultimo allenamento di mercoledì si è allenato a parte, oggi invece ha svolto parte della seduta assieme al resto del gruppo: a meno di sorprese, di conseguenza, Spalletti lo avrà nella trasferta con la Fiorentina, gara in cui tra l'altro è ex. Da capire se dal primo minuto o, più probabilmente, facendolo partire dalla panchina. 

  • LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA JUVENTUS CONTRO LA FIORENTINA

    Ma quindi come potrebbe giocare la Juventus all'Artemio Franchi? Gli interpreti potrebbero essere praticamente gli stessi sia se Spalletti confermerà il 3-4-2-1 sia se opterà per il passaggio al 4-3-3. Koopmeiners, visto che Kelly è appena rientrato, può ancora giocare in difesa mentre McKennie, che è rimasto alla Continassa in queste due settimane, dovrebbe trovare spazio a prescindere dal sistema tattico.

    • JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Openda (David, Vlahovic). 
    • JUVENTUS (4-3-3): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Koopmeiners (Kelly), Cambiaso; McKennie (Koopmeiners), Locatelli, Thuram; Conceiçao, Openda (David, Vlahovic), Yildiz. 
  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Juventus crest
Juventus
JUV
Udinese crest
Udinese
UDI