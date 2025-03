Juventus rivoluzionata contro la Fiorentina? Dai giocatori al modulo, le scelte di Thiago Motta in una partita chiave per il futuro

In una partita che può decidere il futuro di Thiago Motta alla Juve il tecnico pensa a grandi novità: Yildiz e Cambiaso rischiano l'esclusione.

Dopo una sconfitta clamorosa come quella subita dalla Juventus una settimana fa contro l'Atalanta all'Allianz Stadium, uscendo battuta per 4-0 davanti ai propri tifosi, serve qualche scossa per provare a reagire.

In settimana ci sono stati confronti quotidiani tra il tecnico e la squadra ed è intervenuto anche Cristiano Giuntoli per parlare con i giocatori. L'intento è rimanere compatti in una situazione molto difficile, dove non mancano i rumors sul futuro di Thiago Motta, mai così in bilico.

L'allenatore in conferenza stampa ha svelato di aver ricevuto la fiducia della proprietà in settimana: fiducia che però non equivale ad avere certezze sulla permanenza a Torino.

Intanto però, la Juventus deve riscattarsi sul campo e la svolta allora Thiago prova a darla attraverso scelte forti. Più di un giocatore rischia di "pagare" il tracollo con l'Atalanta e c'è la possibilità di un cambio di sistema per la gara con la Fiorentina, in programma oggi alle 18.