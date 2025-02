Juventus quarta ma non da Champions: da Koopmeiners a Vlahovic, quante ombre

Kolo Muani riporta in zona Champions una Juventus fragile che continua a non brillare: Koopmeiners ancora flop, Vlahovic ora diventa un caso.

Non è tutto oro ciò che luccica.

Lo dimostra la classifica della Juventus, diventata da Champions grazie alle due vittorie consecutive contro Empoli e Como non sufficienti a cancellare i difetti palesati fin qui dai bianconeri. Anzi.

Successi sofferti, ottenuti al cospetto di avversarie sulla carta alla portata, che hanno invece messo ulteriormente a nudo le fragilità della squadra di Thiago Motta: l'ex tecnico del Bologna, nonostante il giro di boa sia stato effettuato, fatica a lasciare la propria impronta sul progetto.

Il 2-1 strappato al 'Sinigaglia' proietta Madama al quarto posto senza mandare in soffitta limiti ed errori, confermando come l'andamento di alcuni singoli non sia in linea coi pronostici dell'estate: esempio? Teun Koopmeiners e Dusan Vlahovic, chi per un motivo e chi per un altro veri e propri casi stagionali.

E allora meglio godersi l'impatto monstre di Randal Kolo Muani, 5 goal in 3 partite da quando veste i colori della Signora e salvagente di una creatura con troppi nei da estirpare.