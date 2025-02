Juventus-PSV dove vederla: Sky, NOW o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Juventus vs PSV Eindhoven

Primo appuntamento dei play-off di Champions League 2024/25, in palio l'accesso agli ottavi di finale: tv, streaming e formazioni del match.

Via ai play-off di Champions League: la Juventus scende in campo nel primo atto della fase ad eliminazione diretta tra le mura amiche contro il PSV.

I bianconeri hanno già incontrato gli olandesi nel corso di questa stagione, vincendo per 3-1 a Torino il 17 settembre scorso, nel primo match di questa competizione.

Da allora diverse cose sono cambiate, ma ora la Vecchia Signora ha un solo obiettivo in testa: passare il turno e raggiungere gli ottavi di finale.

In questo articolo tutte le informazioni sulla partita: dalle formazioni a dove vederla in tv e in streaming.