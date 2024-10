Juventus-Parma dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Juventus vs Parma Calcio 1913

Nel turno infrasettimanale la Juventus ospita all'Allianz Stadium il Parma: le informazioni sulla partita e le scelte dei due allenatori.

Dopo il derby d'Italia la Juventus torna in campo e nella decima giornata i bianconeri affrontano in casa il Parma di Fabio Pecchia.

I bianconeri proveranno a dare continuità ai risultati all'Allianz Stadium, almeno in campionato, dove nell'ultima occasione avevano vinto 1-0 contro la Lazio.

Momento non semplice per il Parma che non vince dalla seconda giornata quando superò 2-1 il Milan.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere la partita e le probabili formazioni.