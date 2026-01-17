Juventus-Napoli è già iniziata, la doppia sfida contro Cagliari e Sassuolo: i bianconeri sognano il sorpasso prima dello scontro diretto

L'unica vera macchia nel percorso di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus, finora, resta la sconfitta per 2-1 subita il 7 dicembre a Napoli.
In quella partita i bianconeri infatti sono andati in difficoltà ben più di quanto racconti il risultato finale. E per molti la serata del 'Maradona' aveva segnato l'addio definitivo della Signora ad ogni ambizione Scudetto.
Un mese e mezzo dopo però tutto sembra tornato in discussione e domenica prossima la Juventus avrà l'occasione di dare un ulteriore segnale, visto che all'Allianz Stadium arriva proprio il Napoli.
La squadra di Antonio Conte non sta certo attraversando il suo momento migliore tra infortuni a catena e risultati deludenti. Tanto che a Torino qualcuno già sogna il clamoroso sorpasso in classifica.