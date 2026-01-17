Juventus-Napoli è già iniziata, la doppia sfida contro Cagliari e Sassuolo: i bianconeri sognano il sorpasso prima dello scontro diretto

Più che un inciampo quello arrivato al 'Maradona' a inizio dicembre sembrava un verdetto definitivo per la Juventus.

I bianconeri infatti vengono travolti dal Napoli famelico di Conte che azzanna l'avversario fin dal primo minuto. Neres sulla destra è imprendibile per Cabal e Koopmeiners, che vanno in grandissima difficoltà.

Il protagonista della gara però è Rasmus Hojlund che firma una doppietta regalando i tre punti al Napoli. La squadra di Conte torna così prima in classifica a +1 sull'Inter mentre i bianconeri sprofondano a -8.

Per la Juventus l'unico lampo è la splendida azione che porta al momentaneo pareggio di Kenan Yildiz. Troppo poco per pensare di infastidire i campioni d'Italia in carica.

Qualche giorno dopo Luciano Spalletti farà mea culpa: "Quando abbiamo fatto il briefing ho detto loro che era stata colpa mia per non li ho messi nelle condizioni di dare il massimo. Pensavo venisse fuori una partita più aggressiva. Abbiamo perso 113 palloni, è normale che poi loro abbiamo fatto la partita. Ora ho un’esperienza in più, molto dolorosa. Ho creato difficoltà ai giocatori. Nel secondo tempo si è visto un equilibrio differente, eravamo più in controllo. Poi abbiamo ripreso goal ed è stato più difficile”.