Juventus-Napoli dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Juventus vs SSC Napoli

La Juventus ospita il Napoli nell'anticipo della quinta giornata di Serie A: le info su dove vedere la partita in tv e streaming.

La Juventus torna in campo nell'anticipo della quinta giornata di Serie A, l'avversario sarà il Napoli del grande ex Antonio Conte.

I bianconeri hanno battuto il PSV in Champions League, ma in campionato sono reduci da due deludenti pareggi per 0-0 contro Roma ed Empoli.

Il Napoli invece arriva a Torino con 9 punti, frutto delle tre vittorie consecutive conquistate contro Bologna, Parma e Cagliari.

Di seguito tutte le informazioni per rimanere aggiornati su Juventus-Napoli: dalle formazioni alle indicazioni su come assistere all'incontro in diretta tv e streaming.