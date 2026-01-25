Pubblicità
Jonathan David Juveentus Napoli 25012026Getty Images
Claudio D'Amato

Juventus-Napoli 3-0, pagelle e tabellino: David e Yildiz letali, Thuram scatenato, disastro Juan Jesus, male anche Spinazzola, per Giovane e Lukaku esordio sbiadito

La Juventus approfitta di un Napoli incerottato e si porta ad un punto dagli azzurri, confermandosi in piena lizza per un posto Champions: apre David, bis di Yildiz, chiude Kostic. Debutto in azzurro per Giovane, primi minuti stagionali per Lukaku.

La Juventus sfrutta l'emergenza totale del Napoli e lo batte 3-0, accorciando sensibilmente le distanze da Hojlund e soci. La cura Spalletti consente ai bianconeri di regalarsi una zampata cruciale nella corsa Champions, confermandosi una squadra totalmente ribaltata - in positivo - rispetto all'avvio di stagione.

I momenti psicologici delle due squadre fanno la differenza e ciò si palesa ampiamente nel primo tempo, con Madama (schierata di nuovo col 3-4-2-1) a premere e i campioni d'Italia incapaci di recuperare metri sulle feroci aggressioni bianconere: le migliori chances le ha la Juve in sequenza con Conceicao, McKennie, con lo splendido palo colto da Thuram con un tiro a giro e con un rasoterra ancora dell'ex Porto, salvato sulla linea da un miracoloso Buongiorno.

Prima del tentativo del portoghese, però, al 22' i padroni di casa l'avevano sbloccata con David: corpo a corpo in area vinto con Spinazzola su un pallone rimesso dentro da Locatelli e Meret battuto.

Il Napoli si ferma agli ultimi 20 metri nonostante un discreto fraseggio offensivo e crea l'unico pensiero a Di Gregorio col mancino strozzato di Vergara, parato senza grossi patemi dal numero uno di Spalletti.

I partenopei approcciano alla ripresa con buon piglio ed alzano i giri del motore nel tentativo di trovare il pari, senza però riuscire a graffiare sulla scia della sterilità della prima frazione che pagano subendo - dopo l'ingresso di Giovane - il bis da Yildiz: pallone in orizzontale 'suicida' di Juan Jesus consegnato al neo entrato Miretti, che consente al turco di trafiggere Meret a tu per tu.

Conte getta nella mischia anche Lukaku (che nel finale fallisce un tap-in comodo), ma il passivo aumenta per merito di Kostic: il serbo, piazzato a destra, firma il terzo goal della Signora con un mancino chirurgico da fuori all'angolino. È il frame che sancisce il crollo azzurro allo Stadium: Juve a -1 dalla squadra di Conte e lotta Champions che si infiamma.

  • PAGELLE JUVENTUS

    Thuram (7) dappertutto unendo qualità e potenza fisica, David (7) ha il merito di sbloccare il match e si muove bene tra le maglie della difesa azzurra, Yildiz (7) risponde presente nel momento clou, Conceicao (6) si accende a folate. McKennie (6,5) tampona e si inserisce, Cambiaso (5,5) disegna cross interessanti ma perde palloni pericolosi. Sugli scudi la retroguardia: 6,5 a Kalulu, Bremer e Kelly. Miretti entra e fa assist (6,5), Kostic (7) cala addirittura il tris.

    VOTI JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio 6; Kalulu 6,5, Bremer 6,5, Kelly 6; McKennie 6,5, Locatelli 6,5 (87' Koopmeiners sv), Thuram 7, Cambiaso 5,5 (60' Cabal 6); Conceicao 6 (60' Kostic 7), Yildiz 7 (87' Gatti sv); David 7 (77' Miretti 6,5). All. Spalletti.

  • PAGELLE NAPOLI

    Meret (5,5) in difficoltà con i piedi e preso a 'pallate' dagli avanti bianconeri, Buongiorno (6,5) si immola con una lettura super sul tiro a colpo sicuro di Conceicao, disastroso invece Juan Jesus (4,5). Spinazzola (5) si fa beffare da David sul goal, McTominay (5,5) perde più d'un duello in mezzo al campo, Vergara (6,5) si mostra vivace e conferma di possedere personalità, Hojlund (5,5) si sbatte nel deserto non supportato a dovere dai compagni. Giovane (5,5) entra, il Napoli incassa il 2-0 e debutta senza squilli, Lukaku - inserito al 78' - si divora il possibile 1-3 ciccando una girata in area.

    VOTI NAPOLI (3-4-2-1): Meret 5,5; Di Lorenzo 5,5, Juan Jesus 4,5, Buongiorno 6,5; Gutierrez 5,5 (74' Beukema sv), Lobotka 6, McTominay 5,5, Spinazzola 5; Vergara 6,5 (78' Lukaku 5,5), Elmas 6 (69' Giovane 5,5); Hojlund 5,5. All. Conte.

  • TABELLINO JUVENTUS-NAPOLI

    JUVENTUS-NAPOLI 3-0

    Marcatori: 22' David, 77' Yildiz, 86' Kostic

    JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio 6; Kalulu 6,5, Bremer 6,5, Kelly 6; McKennie 6,5, Locatelli 6,5 (87' Koopmeiners sv), Thuram 7, Cambiaso 5,5 (60' Cabal 6); Conceicao 6 (60' Kostic 7), Yildiz 7 (87' Gatti sv); David 7 (77' Miretti 6,5). All. Spalletti.

    NAPOLI (3-4-2-1): Meret 5,5; Di Lorenzo 5,5, Juan Jesus 4,5, Buongiorno 6,5; Gutierrez 5,5 (74' Beukema sv), Lobotka 6, McTominay 5,5, Spinazzola 5; Vergara 6,5 (78' Lukaku 5,5), Elmas 6 (69' Giovane 5,5); Hojlund 5,5. All. Conte.

    Arbitro: Mariani

    Ammoniti: Juan Jesus (N), Yildiz (J), Vergara (N)

    Espulsi: nessuno

