Juventus-Napoli 3-0, pagelle e tabellino: David e Yildiz letali, Thuram scatenato, disastro Juan Jesus, male anche Spinazzola, per Giovane e Lukaku esordio sbiadito

Thuram (7) dappertutto unendo qualità e potenza fisica, David (7) ha il merito di sbloccare il match e si muove bene tra le maglie della difesa azzurra, Yildiz (7) risponde presente nel momento clou, Conceicao (6) si accende a folate. McKennie (6,5) tampona e si inserisce, Cambiaso (5,5) disegna cross interessanti ma perde palloni pericolosi. Sugli scudi la retroguardia: 6,5 a Kalulu, Bremer e Kelly. Miretti entra e fa assist (6,5), Kostic (7) cala addirittura il tris.

VOTI JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio 6; Kalulu 6,5, Bremer 6,5, Kelly 6; McKennie 6,5, Locatelli 6,5 (87' Koopmeiners sv), Thuram 7, Cambiaso 5,5 (60' Cabal 6); Conceicao 6 (60' Kostic 7), Yildiz 7 (87' Gatti sv); David 7 (77' Miretti 6,5). All. Spalletti.