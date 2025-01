Juventus-Milan, come ha giocato Tomori? L'obiettivo bianconero e la dura vita allo Stadium

Juventus vs AC Milan

Di nuovo nel mirino della Juventus per il mercato di gennaio, Tomori ha decisamente deluso le aspettative dei tifosi bianconeri.

Saltato Araujo, la Juventus sembra aver messo di nuovo in cima alla lista Fikayo Tomori, difensore del Milan da tempo nel mirino della squadra bianconera. L'inglese è stato proposto titolare da mister Conceicao nella sfida dello Stadium, confermato dal tecnico rossonero dopo le partite contro Cagliari e Como, nonchè in seguito alle due partite di Supercoppa Italiana che hanno permesso la conquista del trofeo.

Dall'arrivo di Conceicao, infatti, Tomori è tornato titolare del Milan. Seconda scelta di Fonseca, il centrale britannico si è ripresto un posto da imprescindibile. Ibrahimovic è sembrato chiaro prima della partita ("è un nostro giocatore") ma le voci sulla Juventus difficilmente si spegneranno qui.

I tifosi della Juventus aspettavano la partita contro il Milan per vedere all'opera contro i bianconeri il vecchio e rinnovato obiettivo di mercato, ma Tomori non è stato certo uno dei migliori in campo. Semmai, uno dei peggiori.