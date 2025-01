Juventus vs AC Milan

Il tecnico bianconero ha commentato con amarezza l'uscita anticipata dalla Supercoppa: "Non è possibile subire due goal con così poche occasioni".

La Juventus deve rinunciare al primo trofeo in palio per la stagione 2024/25: i bianconeri perdono 2-1 contro il Milan dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio.

Al termine della gara, Thiago Motta ha parlato ai microfoni per analizzare questa pesante sconfitta.

Di seguito tutte le parole del tecnico bianconero.