Verso Juventus-Milan: Koopmeiners, Thuram, Nico Gonzalez, chi gioca nei bianconeri e i dubbi di Thiago Motta

La Juve si avvicina alla semifinale della Supercoppa Italiana con alcuni punti interrogativi: la probabile formazione in vista di venerdì sera.

Il dolorosissimo - per com'è arrivato - pareggio contro la Fiorentina di domenica è alle spalle. E del resto è inevitabile che sia così, guardando a un calendario che non concede tregua: dal campionato alla Supercoppa Italiana, dalla sfida ai viola a quella contro il Milan.

Come ci arriva la Juventus? Con il solito peso dei soliti pareggi, intanto. Uno in più dopo domenica. Ma anche con i soliti dubbi di formazione. Anche se, a dire il vero, se Thiago Motta ancora una volta non si inventerà qualche scelta a sorpresa le scelte certe per una volta superano in discreta misura i punti interrogativi.

Come giocherà, dunque, la Juventus contro il Milan? A un giorno dalla partita che segnerà l'esordio di Sergio Conceição sulla panchina rossonera, con tanto di sfida al figlio Francisco, un'idea concreta è già possibile farsela.