Juventus-Milan in Supercoppa Italiana, l'ultimo precedente e la prima volta di Cristiano Ronaldo

Juventus e Milan tornano ad affrontarsi in Supercoppa Italiana, l'ultima volta Cristiano Ronaldo firmò il trionfo bianconero.

Non sarà il derby d'Italia, ma Juventus-Milan è da sempre una grande classica tra due club che hanno scritto importanti pagine nella storia del nostro calcio.

La sfida in Arabia per la semifinale della Supercoppa Italiana non è dunque una prima assoluta, dato che le due squadre già in passato si sono contese il trofeo.

L'ultima volta successe nel 2019, sempre nel mese di gennaio, quando a spuntarla fu la Juventus di Cristiano Ronaldo che conquistò così il suo primo trofeo in bianconero.