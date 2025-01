Juventus-Milan, dove vedere la Supercoppa in tv in chiaro oggi: la diretta della semifinale alle 20:00

Dove vedere Juventus-Milan di Supercoppa Italiana in tv gratis: il canale scelto per guardare la partita questa sera.

Comunque vada, in finale, a Riad, ci sarà un Derby. L'Inter, vincitrice contro l'Atalanta, aspetta la Juventus per il Derby d'Italia o il Milan per il Derby milanese in terra straniera (Arabia Saudita). Bianconeri contro rossoneri, fuoco alle polveri.

Oggi, alle 20:00, Juventus e Milan si giocano l'accesso in finale per dare battaglia ai Campioni in carica dell'Inter, che nel gennaio 2024 ebbero la meglio sul Napoli con il goal di Lautaro. Un anno dopo, la squadra di Inzaghi punta al nono successo nella storia della competizione.

Juventus-Milan è un altro big match immediato dopo quello tra Inter e Atalanta, anche in questo visibile questa sera in diretta tv e streaming gratis e in chiaro.