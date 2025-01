Juventus-Milan di campionato sarà visibile in chiaro: come vederla gratis su DAZN

Juventus vs AC Milan

Juventus-Milan sarà la prima gara di campionato del 2025 che sarà trasmessa gratuitamente da DAZN: l’iniziativa premierà fino a 2 milioni di utenti.

Un altro big match del nostro campionato sarà trasmesso gratis in chiaro da DAZN.

Come annunciato dalla stessa piattaforma di live streaming sportivo che detiene i diritti dell’attuale Serie A, la partita tra Juventus-Milan, in programma sabato 18 gennaio alle ore 18, sarà trasmessa gratuitamente in chiaro.

La sfida dell’Allianz Stadium, valida per la ventunesima giornata di campionato, sarà la prima partita di Serie A Enilive gratuita del 2025. Le due squadre si affrontano a meno di due settimane dalla semifinale di Supercoppa Italiana vinta dai rossoneri in rimonta per 2-1.

Ma come sarà possibile vederla gratuitamente? Tutte le info utili e i dettagli dell’iniziativa che permetterà la visione gratuita dell’evento a 2 milioni di utenti.