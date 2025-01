Juventus-Milan, Yildiz sostituito all'intervallo: scelta tecnica o infortunio? Cambio all'improvviso

Juventus vs AC Milan

Nel secondo tempo di Juventus-Milan non c'è Yildiz, rimasto fuori dai titolari dopo la decisione di Thiago Motta.

Juventus-Milan, partita di sabato 18 gennaio, è ripartita senza Kenan Yildiz.

Il talento turco, infatti, è stato sostituito da Thiago Motta dopo i primi 45 minuti di gioco. Tifosi bianconeri dubbiosi su quanto successo, visto il cambio all'improvviso. Cambio che ha una risposta: il giovane bianconero è dovuto rimanere fuori per un problema fisico occorso negli ultimi minuti del primo tempo.

Lo stesso allenatore della Juventus, intervistato da Dazn prima della ripresa del gioco, ha svelato che il cambio di Yildiz non è stato certo di natura tecnica (gara sufficiente nel primo tempo per lui), ma bensì obbligato in virtù dell'impossibilità di proseguire la partita contro il Milan.