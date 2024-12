Juventus-Manchester City dove vederla: Sky, NOW o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La Juventus affronta il Manchester City nella sesta giornata della fase campionato di Champions League: ecco dove seguire il match in tv e streaming.

Terzultima giornata della fase campionato di Champions League, nonché l'ultima del 2024, con la Juventus che ospita il Manchester City all'Allianz Stadium.





I bianconeri, diciannovesimi in graduatoria con otto punti, sono reduci da due pareggi consecutivi contro Lille e Aston Villa. La vittoria manca dallo scorso 2 ottobre, giorno del colpo esterno sul campo del Lipsia.



I Citizens hanno gli stessi punti dei bianconeri e nell'ultimo turno hanno incassato la clamorosa rimonta del Feyenoord, sotto 3-0 all'Etihad, e capace di strappare il 3-3 finale.



Juventus e Manchester City si affrontano in Europa per la sesta volta nella storia dei vari tornei continentali. Le partite più recenti risalgono al 2015, quando i bianconeri vinsero in terra britannica per 2-1, ma anche a Torino per 1-0. L'unico successo del Manchester City è datato 1976, nel primo match ufficiale contro la Juventus.