Juventus-Manchester City, chi recupera? Cambiaso, McKennie, Douglas Luiz, Nico Gonzalez: le condizioni degli infortunati

Juventus vs Manchester City

Gli infortunati della Juventus e i recuperi in vista della partita di Champions League: la situazione bianconera.

Dopo l'ennesimo pareggio dell'ultimo periodo, la Juventus torna in campo per affrontare il Manchester City di Guardiola in Champions League. Reduci dal 2-2 contro il Bologna, i bianconeri ospitano il team britannico allo Stadium, decisi ad avvicinare gli ottavi del torneo 2024/2025.

Colpita duramente dagli infortuni in questi primi mesi, la Juventus spera di poter contare su alcuni degli imprescindibili per la partita contro il Manchester City, consapevole però di come alcuni giocatori saranno sicuramente ai box.

Nell'ultima gara di Serie A, contro il Bologna, la Juventus ha perso Cambiaso nel primo tempo, facendo preoccupare i tifosi che vedono nell'esterno l'attuale simbolo più important della squadra di Thiago Motta.