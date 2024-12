Juventus e Manchester City, bilanci a confronto: gli inglesi hanno raddoppiato i ricavi di Madama da tempo

Se in passato la Juventus dominava sul piano di ricavi e fatturati, la situazione si è ribaltata oramai da più di dieci anni.

Big match allo Stadium di Torino, con la Juventus di Thiago Motta che ospita il Manchester City per la sesta giornata del girone di Champions. Se un tempo la squadra inglese era solamente l'ombra dei rivali cittadini dello United, ora la situazione si è ribaltata. Il Manchester City è una delle squadre più importanti del mondo in termini di tifosi, risultati, trofei e naturalmente anche fatturato. Se la Juventus negli ultimi vent'anni, come riporta l'analisi di Calcio & Finanza, ha registrato un fatturato maggiore al City in nove occasioni, nelle ultime annate tutto si è ribaltato.

In passato, tornando indietro fino al 2003/04 la Juventus aveva registrato ricavi per 221 milioni di euro, rispetto ai 72 milioni del Manchester City.

Ancora più elevato il divario della stagione seguente, con 259 milioni per la Juventus e soli 76 per il Manchester City. Dall'arrivo degli emiri e in seguito alla retrocessione della Juventus in Serie B, è cambiato tutto: dal 2010/2011, quando si è registrato l'ultimo incontro tra le due squadre in Europa, c'è stato il sorpasso del team britannico.