Verso Juventus-Lecce, le condizioni di Thuram e chi giocherebbe al suo posto: da McKennie a Douglas Luiz e Koopmeiners arretrato

Dubbio a centrocampo per Tudor: da valutare Thuram, le soluzioni alternative del tecnico. Ecco qual è il piano B senza il frasncese.

Altra settimana di lavoro per la Juventus che ha potuto prepararsi alla sfida contro il Lecce senza impegni nel mezzo, come accadrà d'altronde da qui alla fine del campionato.

Tra i dubbi di Igor Tudor nella scelta della formazione titolare, oltre ai ballottaggi in attacco e sulla trequarti c'è da capire se e come sarà impiegato Khephren Thuram. Il centrocampista francese ha accusato un affaticamento nei giorni scorsi; niente di preoccupante ma una situazione da valutare.

Non mancano comunque le opzioni per il tecnico nel caso Thuram rimanesse fuori dalla partita. Dallo spostamento di Weston McKennie in mezzo al ritorno di Douglas Luiz ma anche la possibilità di abbassare il raggio di azione di Koopmeiners. Ecco come può giocare la Juve senza Thuram.