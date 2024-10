Juventus-Lazio dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Juventus vs Lazio

Juventus e Lazio si affrontano nell'ottava giornata di Serie A: ecco dove seguire il match in diretta tv e in streaming.

La Juventus sfida la Lazio nell'ottava giornata del campionato di Serie A.

I bianconeri, unica squadra ad oggi imbattuta, sono reduci dal deludente pareggio casalingo maturato contro il Cagliari prima della sosta. La squadra di Thiago Motta, con 14 punti conquistati e frutto di tre vittorie e quattro pareggi, occupa il terzo posto solitario in classifica.

I biancocelesti, guidati da Marco Baroni inseguono ad una sola lunghezza e nell'ultima uscita in campionato hanno sconfitto 2-1 l'Empoli in rimonta che, fino a quel momento, non aveva ancora perso.