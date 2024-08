Il club bianconero ha deciso di consegnare la maglia numero 10 al giovane talento della Turchia: pronto anche un rinnovo di contratto per lui.

Nei giorni più caldi di agosto, non solo dovuti alle alte temperature, in casa Juventus non si pensa soltanto al mercato in entrata.

I bianconeri hanno infatti deciso di consegnare la prestigiosa maglia numero 10 al talento turco Kenan Yildiz.

Dietro a questa decisione c'è anche un accordo sul rinnovo di contratto del classe 2005, che è pronto a guidare l'attacco bianconero nella prossima stagione.