La Juventus batte la Next Gen: dalla meraviglia di Thuram alla posizione di Douglas Luiz, cosa ci ha detto la partita

Prima vittoria di Thiago Motta: la Juve all'Allianz Stadium supera 4-0 la Next Gen. Le indicazioni in vista dell'esordio contro il Como.

Il terzo test amichevole per la Juventus è quello buono; arriva la prima vittoria per Thiago Motta dopo la sconfitta contro il Norimberga e il pareggio contro il Brest.

Una sfida tutta in famiglia quella andata in scena all'Allianz Stadium tra la prima squadra bianconera e la Juve Next Gen che termina 4-0 in favore dei "grandi".

Partita durata solo 55 minuti prima della tradizionale invasione di campo da parte dei tifosi bianconeri. Sono comunque arrivate indicazioni utili per il tecnico in vista dell'inizio della stagione sempre più vicino.

A segno Danilo, Timothy Weah, Kenan Yildiz e Khephren Thuram.