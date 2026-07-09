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Muharemovic Lucumi Solet GFX 2:1GOAL
Marco Trombetta

Juventus-Inter, è sfida di calciomercato tra Muharemovic, Lucumi e Solet: offerte, obiettivi e scenari

Calciomercato
Juventus
Inter

Cosa manca per Muharemovic alla Juventus, mentre Lucumi sembra invece prendere la strada dell'Inter. E occhio a Solet: gli intrecci di calciomercato tra bianconeri e nerazzurri.

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Juventus e Inter hanno principalmente un obiettivo di mercato in comune: il difensore centrale. Sia come ruolo che come nomi.

In passato i nerazzurri hanno corteggiato Tarik Muharemovic, ora vicinissimo alla Juve, mentre i bianconeri avevano avviato i contatti per Lucumi, adesso verso l'Inter.

  • MUHAREMOVIC-JUVE, COSA MANCA

    Per il bosniaco la situazione con il Sassuolo è ormai ben delineata. Avendo i bianconeri il 50% sulla futura rivendita del giocatore, pagherebbero al club emiliano la metà del cartellino di Muharemovic, ossia un 15-16 milioni.

    L'ostacolo, al momento, è l'ingaggio richiesto dal difensore: 3 milioni di euro a stagione. Manca l'intesa in tal senso e c'è interesse dalla Premier, che come sappiamo in termini di ingaggi non bada a spese. L'Inter, invece, sembra ormai fuori da qualsiasi discorso per Muharemovic dopo l'interesse degli scorsi mesi.

    Ma gli intrecci di calciomercato tra bianconeri e nerazzurri sono più che mai vivi.

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  • L'INTER SI FIONDA SU LUCUMI

    Un esempio è Jhon Lucumi. Il centrale difensivo colombiano, protagonista ai Mondiali con i Cafeteros, è uno dei nomi in lista della Juventus per la difesa.

    Carnevali ha avviato i contatti con il Bologna, chiedendo informazioni sul prezzo del cartellino e le condizioni, ma nelle ultime ore si è inserita con convinzione l'Inter, sempre alla ricerca di un nuovo centrale.

    Il Bologna valuta Lucumi 28 milioni di euro, il costo della clausola rescissoria, comunque trattabile.


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  • SU SOLET ANCHE LA JUVENTUS

    L'altro nome che fa intrecciare i destini di Juventus e Inter è quello di Oumar Solet.

    Per un momento il centrale dell'Udinese sembrava vicinissimo ai nerazzurri, ma le richieste del club friulano e le altre piste seguite da Ausilio e Marotta hanno frenato la trattativa.

    E allora negli ultimi giorni c'è stato l'inserimento di Carnevali, che ha avuto contatti diretti con l'Udinese. La richiesta, però, è di 25 milioni di euro, troppi sia per l'Inter che la Juventus.

    Di sicuro nelle prossime settimane ci sarà un'accelerata in un senso o in un altro. Juve e Inter hanno la necessità di chiudere almeno per un difensore e averlo il prima possibile a disposizione per il ritiro.

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