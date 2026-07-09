Juventus-Inter, è sfida di calciomercato tra Muharemovic, Lucumi e Solet: offerte, obiettivi e scenari

L'altro nome che fa intrecciare i destini di Juventus e Inter è quello di Oumar Solet.

Per un momento il centrale dell'Udinese sembrava vicinissimo ai nerazzurri, ma le richieste del club friulano e le altre piste seguite da Ausilio e Marotta hanno frenato la trattativa.

E allora negli ultimi giorni c'è stato l'inserimento di Carnevali, che ha avuto contatti diretti con l'Udinese. La richiesta, però, è di 25 milioni di euro, troppi sia per l'Inter che la Juventus.

Di sicuro nelle prossime settimane ci sarà un'accelerata in un senso o in un altro. Juve e Inter hanno la necessità di chiudere almeno per un difensore e averlo il prima possibile a disposizione per il ritiro.