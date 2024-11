Chi sono i cinque giovani convocati da Thiago Motta per Lecce-Juventus: c'è anche il figlio di Montero

La Juventus si ritrova costretta a fare i conti con l’emergenza infortuni: rosa allargata con cinque giovani, c’è anche Alfonso Montero.

E’ una Juventus alle prese con un’emergenza infortuni che nelle ultime settimane si è fatta sempre più evidente, quella che si trova ad affrontare questo scorcio di stagione.

La compagine bianconera tornerà in campo domenica per sfidare il Lecce nel quattordicesimo turno di Serie A e, per l’occasione, ancora una volta Thiago Motta dovrà rinunciare a diversi elementi in tutti i settori del campo.

Saranno nove i giocatori che non partiranno alla volta del Via del Mare e la cosa spingerà il tecnico non solo a schierare una squadra nuovamente in versione ‘sperimentale’, ma anche a dover fare i conti con una coperta cortissima.

E’ anche per questo motivo che si è deciso di attingere dalla Next Gen e della Primavera.