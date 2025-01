Juventus in difficoltà, consegnato il Tapiro d’Oro a Thiago Motta: “Se mangio la colomba? Chi lo sa…”

Il tecnico della Juventus, Thiago Motta, si è visto recapitare il Tapiro d’Oro da Striscia la Notizia: “Condividerò il premio col mio staff”.

Quello che sta vivendo la Juventus non è propriamente un momento da incorniciare.

La compagine bianconera in campionato ha visto scappare via le prime della classe complice anche una serie lunghissima di pareggi ed inoltre nelle ultime due uscite ha rimediato due sconfitte pesanti: quella con il Napoli che ha posto fine alla sua imbattibilità in Serie A e quella contro il Benfica che si è tradotta nel mancato approdo diretto agli ottavi di finale di Champions League.

Nel mirino dei più critici è finito anche Thiago Motta al quale è stato consegnato un riconoscimento che non è certamente tra i più ambiti in assoluto: il Tapiro d’Oro.

A portarglielo a Torino ovviamente l’inviato di ‘Striscia la Notizia’ Valerio Staffelli, che nell’occasione ha posto anche alcune domande al tecnico bianconero.