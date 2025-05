Juventus in Champions 2025/26 e in seconda fascia: sorteggio e partite, le date del torneo tra agosto e gennaio

Con il 3-2 contro il Venezia, la Juventus si assicura un posto in Champions League tramite il quarto posto finale: ad agosto i sorteggi.

Igor Tudor ci è riuscito. Dopo aver preso la Juventus in seguito all'esonero di Thiago Motta, il tecnico bianconero ha riportato Madama in Champions League. Una qualificazione non adatta ai deboli di cuore, arrivata con il 3-2 esterno che ha permesso di chiudere al quarto posto (mentre il Venezia è retrocesso in Serie B).

Si completa così il quadro delle italiane partecipanti alla prossima Champions, con la Juventus che raggiunge Atalanta, Inter e Napoli nel girone europeo. Come nella passata annata, il torneo è nuovamente allargato a 36 squadre e con un gruppo unico iniziale in cui ogni squadra ne affronta altre otto.

Per il resto, però, la Juventus sa cosa aspettarsi: un sorteggio per definire le proprie partite e la tanto agognata musichetta nuovamente nelle orecchie.