Il difensore francese si è rivelato uno degli acquisti più riusciti dell'era Giuntoli: i bianconeri hanno ufficializzato il suo riscatto dal Milan.

Pierre Kalulu si è rivelato uno dei colpi più azzeccati della scorsa sessione estiva di calciomercato, non solo per la Juventus, ma per l'intera Serie A.

Il difensore francese si è immediatamente guadagnato un ruolo di rilievo in bianconero, lasciandosi alle spalle il periodo difficile vissuto al Milan, condizionato da numerosi infortuni.

La Vecchia Signora non ha avuto esitazioni e, proprio nel giorno del compleanno del classe 2000, ha ufficializzato il riscatto del giocatore dal club rossonero.