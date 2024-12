La Juventus ha bisogno di qualità: Koopmeiners a centrocampo con Yildiz trequartista?

Thiago Motta riflette su un possibile cambio di ruolo per Koopmeiners, per favorire l'accentramento di Yildiz in zona trequarti.

Siamo giunti ormai a dicembre, ma la Juventus - oggi più che mai - sembra un cantiere aperto in continua evoluzione. La formazione bianconera sta iniziando a perdere alcune delle sue certezze dal punto di vista tattico, con gli infortuni che non stanno certamente aiutando la Vecchia Signora. Ecco allora che Thiago Motta potrebbe provare a cambiare il ruolo ad alcuni dei suoi interpreti per dare una svolta ad una stagione che fatica a decollare. I due giocatori indiziati a trovare una nuova posizione in campo sono Teun Koopmeiners e Kenan Yildiz.