Serie A, 26ª giornata, la Juventus ospita il Frosinone: dove vedere il match in diretta tv, in streaming e le formazioni di Allegri e Di Francesco.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Mese nero in casa Juventus: dopo il pari col Verona, la squadra di Allegri sfida il Frosinone per ripartire da Torino, dalla sua tana, lì dove Empoli e Udinese di recente hanno fermato i bianconeri, ora secondi a -9 dall'Inter e lontani dai sogni Scudetto di un mese fa.

Dall'altra parte i "ragazzi terribili" di Di Francesco, reduci dal ko interno per 0-3 contro la Roma e 15esimi in classifica, a +3 dalla zona retrocessione. Dei suoi 23 punti totali, soltanto 3 sono arrivati lontano dallo Stirpe: il Frosinone ha il peggior rendimento in trasferta della Serie A.

Di seguito tutte le informazioni utili su Juventus-Frosinone: dove, come e quando vedere la partita in diretta tv e in streaming e gli aggiornamenti sulle due formazioni.