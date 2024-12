Juventus-Fiorentina speciale per Nico Gonzalez: prima da ex contro i viola

Tre anni a Firenze tra tanti alti e pochi bassi: prima da volta da ex in Juventus-Fiorentina per Nico Gonzalez.

La domenica di Serie A si chiuderà con un big match come Milan-Roma, ma non è da meno l'incrocio che alle ore 18 metterà di fronte all'Allianz Stadium la Juventus di Thiago Motta e la Fiorentina di Raffaele Palladino. Stesso numero di punti (i viola hanno però disputato una partita in meno) e ambizioni d'altissima classifica per entrambe, con i bianconeri chiamati a dare continuità al successo di Monza che ha posto un freno alla 'pareggite'. Tra i convocati di Motta figura Nico Gonzalez, nelle scorse ore in dubbio per una condizione da valutare: l'argentino si accomoderà con ogni probabilità in panchina contro quella che, fino a pochi mesi, era la sua squadra. L'articolo prosegue qui sotto