Juventus-Fiorentina, perché all'intervallo ci sono gli shootout? Piqué in campo per pubblicizzare il torneo con i tiri liberi

Durante l'intervallo di Juventus-Fiorentina un momento di tiri liberi in vista della Kings League, di scena anche allo Stadium a gennaio.

Gli shootout rappresentano un ricordo ormai lontano per chi è vissuto negli anni '90. Venivano utilizzati in America principalmente, ma vennero trasportati anche in Italia per un breve periodo all'interno di competizioni non ufficiali, principalmente estive. Variante dei rigori, gli shootout vedono i giocatori partire a trenta metri dalla porta, con cinque secondi di tempo per tirare.

Gli shootout sono tornati di moda nell'ultimo biennio, visto l'inserimento di questa particolare variante dei rigori all'interno della Kings League, torneo di Piqué che unisce calcio a sette e mondo del web oramai divenuto celeberrimo.

Per pubblicizzare l'imminente Kings League Italia e la Kings World Cup Nations, entrambe di scena tra gennaio e febbraio 2005 in Italia, Piquè e la Juventus si sono unite mettendo in mostra proprio gli shootout all'intervallo di Juventus-Fiorentina di domenica 29 dicembre.