Juventus-Fiorentina, l'ex Kean pareggia: arriva la reazione dei tifosi dopo il goal allo Stadium

Kean segna l'ennesima rete della sua grande stagione, stavolta contro la sua vecchia Juventus: niente esultanza.

Al gran goal di Thuram ha risposto Moise Kean. L'ex bianconero ha colpito ancora una volta in questa stagione, la migliore della sua carriera: undicesimo goal nella Serie A 2014/2025, stavolta segnato nel suo vecchio Juventus Stadium.

Dopo la rete Kean ha scelto di non esultare, visto il passato con la maglia della Juventus. Cresciuto in bianconero ed esordiente in Serie A con i bianconeri ad appena 16 anni, l'attaccante italiano ha lasciato Madama la scorsa estate per l'ennesima volta dopo i vari prestiti degli ultimi anni. Stavolta, però, a titolo definitivo.

Segnato il goal del pareggio, Kean non ha solo ricevuto gli applausi da parte dei tifosi viola presenti allo Stadium, ma bensì anche quelli provenienti dalla Curva Sud della Juventus. I suoi vecchi fans non hanno dimenticato il suo passato bianconero, nonostante nella scorsa annata fosse spesso preso di mira dagli stessi.