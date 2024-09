Juventus, Empoli e non solo: quali sono le squadre imbattute nei principali campionati europei?

In Serie A Juve e Empoli non hanno ancora perso: ecco quali sono le squadre attualmente battute tra i top campionati in Europa.

In questa prima parte di stagione, diverse squadre si sono messe in evidenza per una spiccata solidità dal punto di vista difensivo. Dopo il primo mese pieno di impegni ufficiali in campionato sono 11 le squadre ancora imbattute se si annoverano nel conteggio i club che prendono parte ai principali campionai europei. Di seguito andiamo a scoprire quali sono le squadre che nei rispettivi tornei nazionali non hanno ancora conosciuto il significato della parola sconfitta. L'articolo prosegue qui sotto