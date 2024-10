Dopo l'ingresso nella Superlega e lo strappo con l'ECA, ora la Juventus ne fa nuovamente parte in seguito al riavvicinamento post addio al progetto.

Tre anni dopo, la Juventus fa nuovamente parte dell'ECA, l'associazione dei club europei maschili e femminili. Fuori per l'ingresso nella Superlega, dopo l'abbandono del progetto la società bianconera si è pian piano ravvicinata fino all'effettivo ritorno odierno.

"Sono lieto di dare nuovamente il benvenuto alla Juventus nella nostra famiglia" fa sapere il presidente dell'associazione e del PSG, AL-Khelaifi. "Ora, tutti i club della massima divisione in oltre 20 paesi sono membri dell’ECA".

Al-Khelaifi ha confermato il ritorno della Juventus a margine della partecipazione odierna alla 31esima assemblea generale, tenutasi ad Atene il 10 ottobre. Partecipazione in cui era presente anche Giorgio Chiellini, leggenda di Madama nuovamente in bianconero in qualità di dirigente.