La Juventus saluta Danilo ma Thiago Motta ha bisogno di rinforzi in difesa: tra Hancko e Antonio Silva spunta Araujo

La Juventus continua ad avere gli uomini contati in difesa, Giuntoli chiamato ad accelerare sul mercato: le novità.

A Riyadh per disputare la Supercoppa Italiana la Juventus si è presentata con solo cinque difensori di ruolo ed uno di questi era il giovane Jonas Rouhi. La situazione di emergenza nel reparto arretrato si è allargata ulteriormente da quando è stato deciso di escludere Danilo, che lascerà il club.

Gli infortuni di Bremer e Cabal hanno privato Thiago Motta di due giocatori nello stesso reparto ma ora finalmente c'è la possibilità per i bianconeri di trovare delle soluzioni sul mercato.

I nomi e gli obiettivi non mancano anche se alcune piste per ora non si sbloccano e ritardano dei rinforzi che servirebbero nell'immediato alla Juve.

L'articolo prosegue qui sotto

Come si sta muovendo Cristiano Giuntoli e la nuova idea che porta a Ronald Araujo del Barcellona.